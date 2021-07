«In mano alla procura video ancora più raccapriccianti su Santa Maria Capua Vetere» (Di lunedì 5 luglio 2021) La denuncia del garante dei detenuti della Campania e dei 5 garanti provinciali che oggi hanno incontrato la stampa sui fatti di Santa Maria Capua Vetere: «Non è un caso isolato, violenze anche a Bercellona Pozzo di Gotto» «Quello che abbiamo visto nei video e nelle foto che stanno girando è solo una parte delle violenze, le immagini più raccapriccianti sono nei video che ha solo la procura». Lo ha detto Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, che insieme agli altri garanti provinciali campani ha incontrato la stampa sui fatti ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) La denuncia del garante dei detenuti della Campania e dei 5 garanti provinciali che oggi hanno incontrato la stampa sui fatti di: «Non è un caso isolato, violenze anche a Bercellona Pozzo di Gotto» «Quello che abbiamo visto neie nelle foto che stanno girando è solo una parte delle violenze, le immagini piùsono neiche ha solo la». Lo ha detto Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, che insieme agli altri garanti provinciali campani ha incontrato la stampa sui fatti ...

Advertising

RaiUno : ?? Un filo invisibile unisce tutti gli italiani. Stasera mano sul cuore scendiamo in campo insieme alla nostra Nazi… - irving_john : RT @JuriGobbini: Oggi compie gli anni ?? Carlos Caszely, il “Re del metro quadrato”, uno dei più forti giocatori cileni della storia, che pa… - OttaviDeborah : RT @ElioLannutti: Omotransfobia, Fratoianni: “Emendamenti di Italia viva al ddl Zan sono irricevibili. Modo per tendere la mano alla destra… - adrigigli : RT @Lucrezi97533276: @matteorenzi Hai 17 voti al Senato , se votassi in maniera coerente non ci sarebbero problemi. Hai deciso di dare una… - Straccia2 : RT @aridatececonte: Omotransfobia, Fratoianni: “Emendamenti di Italia viva al ddl Zan sono irricevibili. Modo per tendere la mano alla dest… -