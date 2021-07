In Germania legalizzazione di massa dei casinò online. Nel Paese almeno mezzo milione di ludopatici. Il problema? Mancano regole Ue (Di lunedì 5 luglio 2021) La Germania legalizza i casinò online su tutto il territorio, cedendo così al fatto che i divieti erano aggirati nella maggioranza dei Länder. Oltre 730 aziende offrono la possibilità di scommettere con slot machines via internet. Le più grandi non sono neppure in Germania: hanno sede a Malta, dove le imposte sono ridotte nell’ordine del 5 per cento all’anno e si garantisce comunque l’ingresso sul mercato europeo. L’Unione europea contava circa 500 aziende di gioco d’azzardo con sede nell’isola nel 2009; con le licenze si stima che Malta guadagni anche entrate erariali fino a circa il 12% del suo prodotto interno lordo. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Lalegalizza isu tutto il territorio, cedendo così al fatto che i divieti erano aggirati nella maggioranza dei Länder. Oltre 730 aziende offrono la possibilità di scommettere con slot machines via internet. Le più grandi non sono neppure in: hanno sede a Malta, dove le imposte sono ridotte nell’ordine del 5 per cento all’anno e si garantisce comunque l’ingresso sul mercato europeo. L’Unione europea contava circa 500 aziende di gioco d’azzardo con sede nell’isola nel 2009; con le licenze si stima che Malta guadagni anche entrate erariali fino a circa il 12% del suo prodotto interno lordo. Un ...

