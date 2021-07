In Fvg solo due nuovi casi di coronavirus, ma si riapre la terapia intensiva di Udine (Di lunedì 5 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: In Fvg 10 nuovi casi di coronavirus, la maggior… Voglia d'estate, ecco le regole ufficiali per andare… Resta critica la situazione ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 5 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: In Fvg 10di, la maggior… Voglia d'estate, ecco le regole ufficiali per andare… Resta critica la situazione ...

Advertising

Telefriuli1 : ???????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ??????????????, ?????????????????????? ???? ???????????? ?????? ???????? ??????????????????: ??` ?????????? Riaperta la terapia intensiva… - Gazzettino : Coronavirus in Fvg, contagio quasi a zero: solo due casi e nessun morto. Ricoveri stabili - mrosamalisan : @Riccardi_FVG La ringrazio per la cortese risposta, anche se non corrisponde alla citata raccomandazione. Il medico… - elerub11 : @Gladys82012839 @BimbiMeb Non vivo in FVG.Quindi posso solo parlare di impressioni. Mi aveva colpito che non si ric… - crissa1863 : @Luigiantonio80 Una povera imbecille venduta ai friulani, presidente non del FVG ma del Friuli e basta, solo per lo… -