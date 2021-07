In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia (Di martedì 6 luglio 2021) Altro che Green pass Variante “Delta” entrata libera. Aeroporti colabrodo: ecco l’estate Le testimonianze: nessun controllo a Fiumicino e Malpensa Tifosi ucraini a Roma con documenti falsi di Vincenzo Bisbiglia, Natascia Ronchetti e Andrea Sparaciari Un altro fenomeno di Marco Travaglio Siccome non si finisce mai di imparare, ci siamo segnati alcune perle di Stefano Bonaccini, incalzato dal Corriere con domande ficcanti del tipo “Presidente Bonaccini, Emilia-Romagna caput mundi?”. 1) “Dobbiamo ritrovare un’identità ben definita”. Parole sante, se Bonaccini non fosse affiliato a Base Riformista per Altezza Renziana, la corrente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Altro che Green pass” entrata libera.colabrodo: ecco l’estate Le testimonianze: nessun controllo a Fiumicino e Malpensa Tifosi ucraini a Roma con documenti falsi di Vincenzo Bisbiglia, Natascia Ronchetti e Andrea Sparaciari Un altro fenomeno di Marco Travaglio Siccome non si finisce mai di imparare, ci siamo segnati alcune perle di Stefano Bonaccini, incalzato dal Corriere con domande ficcanti del tipo “Presidente Bonaccini, Emilia-Romagna caput mundi?”. 1) “Dobbiamo ritrovare un’identità ben definita”. Parole sante, se Bonaccini non fosse affiliato a Base Riformista per Altezza Renziana, la corrente ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio: Guerre stellari, ecco i due fronti su cui si litiga ancora - fattoquotidiano : Le redazioni sono sempre più vuote e la categoria è divisa sul futuro dell’ente previdenziale. L’Inps è pronto ad a… - petergomezblog : Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia https://t.co… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia -