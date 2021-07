Impavidi award | ecco i dieci imprenditori finalisti del concorso nazionale della Treviso creativity week

Advertising

Successo di partecipazione al concorso nazionale "", lanciato da Innovation Future School in occasione della quinta edizione della Treviso Creativity Week che si terrà dall'1 al 7 novembre di quest'anno. Centinaia le candidature per un ...TREVISO - L'associazione Innovation Future School arricchisce il programma della quinta edizione della Treviso Creativity Week (1 - 7 novembre 2021) con il concorso '', che ha lo scopo di dare visibilità e premiare imprenditrici ed imprenditori italiani che nonostante la pandemia hanno saputo rinascere, reinventarsi o rialzarsi per rispondere ai ...La Giuria del premio lanciato da Innovation Future School dedicato agli imprenditori che hanno saputo risollevarsi dalla crisi della pandemia, annuncia i dieci finalisti. Gianpaolo Pezzato, ideatore d ...