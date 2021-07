Immobili danneggiati da polveri ex Ilva, arrivano indennizzi (Di lunedì 5 luglio 2021) indennizzi per i danni subiti dai palazzi dei quartieri di Taranto più esposti "all'aggressione delle polveri" inquinanti dell'ex Ilva: lo prevede uno degli emendamenti riformulati al decreto Sostegni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021)per i danni subiti dai palazzi dei quartieri di Taranto più esposti "all'aggressione delle" inquinanti dell'ex: lo prevede uno degli emendamenti riformulati al decreto Sostegni ...

Advertising

fisco24_info : Immobili danneggiati da polveri ex Ilva, arrivano indennizzi: Tra modifiche al dl Sostegni bis, ristori fino a 30mi… - nicolaalemanno : RT @casaitaliagov: ??Sul sito di @Agenzia_Entrate è pubblicata una risposta all’interpello sulle detrazioni per gli interventi di demolizion… - ErasmoDAngelis : RT @casaitaliagov: ??Sul sito di @Agenzia_Entrate è pubblicata una risposta all’interpello sulle detrazioni per gli interventi di demolizion… - autoritadac : RT @casaitaliagov: ??Sul sito di @Agenzia_Entrate è pubblicata una risposta all’interpello sulle detrazioni per gli interventi di demolizion… - ElisaGrande2 : RT @casaitaliagov: ??Sul sito di @Agenzia_Entrate è pubblicata una risposta all’interpello sulle detrazioni per gli interventi di demolizion… -