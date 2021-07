Imen Jane rompe il silenzio dopo la bufera social che l’ha travolta: ecco le sue parole – VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Da ieri sui social si parla principalmente di Imen Jane, l’influencer esperta di economia, che ha generato una grande polemica pubblicando alcune Stories insieme alla sua amica Francesca Mapelli durante un viaggio a Palermo. Le due sono infatti state pesantemente criticate per il loro atteggiamento nei confronti delle persone incontrate in città: ad esempio, ad una commessa che non conosceva la storia del negozio in cui lavorava, è stato consigliato di fare più attenzione a queste cose, così da avere la possibilità di guadagnare di più. Questo ed altri episodi hanno generato una forte indignazione, che ha portato ... Leggi su trashblog (Di lunedì 5 luglio 2021) Da ieri suisi parla principalmente di, l’influencer esperta di economia, che ha generato una grande polemica pubblicando alcune Stories insieme alla sua amica Francesca Mapelli durante un viaggio a Palermo. Le due sono infatti state pesantemente criticate per il loro atteggiamento nei confronti delle persone incontrate in città: ad esempio, ad una commessa che non conosceva la storia del negozio in cui lavorava, è stato consigliato di fare più attenzione a queste cose, così da avere la possibilità di guadagnare di più. Questo ed altri episodi hanno generato una forte indignazione, che ha portato ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - scrivichepassa : oh raga ma le spiegazioni di Imen Jane? - GaiNiccolo : RT @LokiSnape: La domanda più importante di tutte ora è solo una ovvero chi stracazzo è Imen Jane - carezzaveloce : RT @flpsq: Imen Jane che cazzo ci fai a Palermo che c’è la sessione estiva -