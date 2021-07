Imen Jane e il nuovo scivolone social: scoppia la bufera (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova polemica per Imen Jane, tra i fondatori della pagina Will Ita Imen Jane ne ha combinata un’altra. Quasi un anno fa scoppiava il caos dopo che gli utenti erano venuto a scoprire come l’influencer e fondatrice della pagina Will Ita nonostante si spacciasse per laureata realmente non lo fosse. A un anno di distanza, anno in cui la milanese ha continuato a dare consigli e a fare il suo “lavoro” social è scoppiata una nuova polemica. Il nuovo scivolone si è consumato a Palermo, a seguito di alcune stories postate con l’amica Francesca ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova polemica per, tra i fondatori della pagina Will Itane ha combinata un’altra. Quasi un anno fava il caos dopo che gli utenti erano venuto a scoprire come l’influencer e fondatrice della pagina Will Ita nonostante si spacciasse per laureata realmente non lo fosse. A un anno di distanza, anno in cui la milanese ha continuato a dare consigli e a fare il suo “lavoro”ta una nuova polemica. Ilsi è consumato a Palermo, a seguito di alcune stories postate con l’amica Francesca ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - fanpage : Perché hai scelto di essere povera? Si potrebbe parafrasare così la domanda dell'amica di Imen Jane a una commessa… - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - allafacedelcazz : RT @gaiamagenis: Ho fatto la stronzata di andare a vedere chi segue Imen Jane - EleinProgress : RT @beasenzadante: Io mentre metto like a tutti i tweet contro Imen Jane e Francesca Mapelli -