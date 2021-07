Imen Jane, dietro il siparietto con la lavoratrice di Palermo c’è un sottotesto importante (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono qui che ascolto l’annunciata spiegazione su quanto accaduto, ovvero su cosa intendessero le due under 30 Francesca Mapelli e Imen Jane, annoverate da Forbes come talenti 2020, quando hanno sostenuto che se una lavoratrice di una gelateria di Palermo, pagata 3 euro l’ora, si fosse informata sulla storia del negozio o comunque – anche se pagata poco – fosse stata abbastanza intraprendente da studiarsela, “avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica” magari per le milanesi “rompicoglioni” a Palermo. Tutto, ovviamente, comunicato con disappunto al ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono qui che ascolto l’annunciata spiegazione su quanto accaduto, ovvero su cosa intendessero le due under 30 Francesca Mapelli e, annoverate da Forbes come talenti 2020, quando hanno sostenuto che se unadi una gelateria di, pagata 3 euro l’ora, si fosse informata sulla storia del negozio o comunque – anche se pagata poco – fosse stata abbastanza intraprendente da studiarsela, “avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica” magari per le milanesi “rompicoglioni” a. Tutto, ovviamente, comunicato con disappunto al ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - ifardel : RT @anna_salvaje: Pezzente non è chi non ha soldi. Pezzente è chi, in posizione privilegiata, deride una lavoratrice sfruttata e le dice ch… - maxbombus59 : RT @seistancomou: Pensando a Fmapelli e Imen Jane in qualsiasi bar del centro storico a Napoli: - 'mi racconta la storia di questo locale?'… - tyanalexa : RT @seistancomou: Pensando a Fmapelli e Imen Jane in qualsiasi bar del centro storico a Napoli: - 'mi racconta la storia di questo locale?'… -