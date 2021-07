IL VACCINO RESTA UNA SCELTA. ARRIVA LA RETTIFICA DELLA VERSIONE “ALL’ITALIANA” DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL GREEN PASS (Di lunedì 5 luglio 2021) È di questi giorni la notizia DELLA traduzione lacunosa del REGOLAMENTO EUROPEO nr. 953 del 2021, istitutivo DELLA cosiddetta Carta verde per viaggiare in Europa. la traduzione italiana dell’articolo 36 del testo comunitario quale risultante dal sito ufficiale dell’Unione europea.Laddove si legge che va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il VACCINO anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) È di questi giorni la notiziatraduzione lacunosa delnr. 953 del 2021, istitutivocosiddetta Carta verde per viaggiare in Europa. la traduzione italiana dell’articolo 36 del testo comunitario quale risultante dal sito ufficiale dell’Unione europea.Laddove si legge che va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui ilanti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità ...

