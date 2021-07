Il “Tuca Tuca” di Raffaella Carrà con Alberto Sordi nel 1970: quel ballo che sfidava i tabù – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) Un ballo che scosse i benpensanti di tutto il Paese: per la prima volta movenze sensuali e scherzosamente maliziose entravano nelle case degli italiani. E lo facevano attraverso la televisione con due dei volti più conosciuti di allora: Raffaella Carrà e Alberto Sordi. Era il 1970 e nel programma Rai Canzonissima, condotto proprio dalla Carrà, morta oggi all’età di 78 anni dopo una lunga malattia, la presentatrice duettava con Sordi duettando e ballando il “Tuca Tuca”. ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Unche scosse i benpensanti di tutto il Paese: per la prima volta movenze sensuali e scherzosamente maliziose entravano nelle case degli italiani. E lo facevano attraverso la televisione con due dei volti più conosciuti di allora:. Era ile nel programma Rai Canzonissima, condotto proprio dalla, morta oggi all’età di 78 anni dopo una lunga malattia, la presentatrice duettava conduettando e ballando il “”. ...

