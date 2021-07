Il segreto di una vicinanza. Alla Costantini Gallery le opere di Carlo Galfione. (Di lunedì 5 luglio 2021) La galleria di Riccardo Costantini insieme a Carlo Galfione concedono tempo fino all'11 settembre per condurvi dentro Alla personale " Le vite degli altri ". Titolo reso famoso dal film di Florian ... Leggi su gazzettatorino (Di lunedì 5 luglio 2021) La galleria di Riccardoinsieme aconcedono tempo fino all'11 settembre per condurvi dentropersonale " Le vite degli altri ". Titolo reso famoso dal film di Florian ...

Advertising

marcocappato : Finché terranno segreto lo Statuto sul quale discutono non sarà un dibattito politico, ma una rissa di potere. Epp… - CronacaSocial : Uomo regala una collana alla moglie: due anni dopo lei scopre cosa si nascondeva dentro e non riesce a trattenersi.… - MaldinismoPuro : @commutativa perché sei una ragazza insicura e condizionata da ciò che la società ti fa credere sia importante. Il… - PieroVannetti : @La7tv @peppeprovenzano Pensate di far approvare la legge al senato contando sulla compattezza dei #5S nella votazi… - Ggcrm : @michelelanzo @machebellavita Sto assistendo davvero a questa discussione? Stai veramente dicendo di mettere nome e… -