Il secondino che faceva il postino per i boss e l'ex pentita che trafficava con i Casamonica (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Smantellato il mandamento mafioso di Partinico. Sono 85 le misure cautelari eseguite nella provincia palermitana e in diverse regioni, dai carabinieri del Comando provinciale e dalla Direzione investigativa antimafia, coordinati dalla della Direzione distrettuale antimafia: 63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.Tra i destinatari degli arresti nel blitz "Gordio" c'è anche un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere Pagliarelli di Palermo. È accusato di corruzione aggravata. Avrebbe favorito le comunicazioni all'esterno di Francesco Nania, tratto in arresto per associazione ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Smantellato il mandamento mafioso di Partinico. Sono 85 le misure cautelari eseguite nella provincia palermitana e in diverse regioni, dai carabinieri del Comando provinciale e dalla Direzione investigativa antimafia, coordinati dalla della Direzione distrettuale antimafia: 63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.Tra i destinatari degli arresti nel blitz "Gordio" c'è anche un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere Pagliarelli di Palermo. È accusato di corruzione aggravata. Avrebbe favorito le comunicazioni all'esterno di Francesco Nania, tratto in arresto per associazione ...

Advertising

da_gianfranco : Come è bello di accendere la connessione e non aver tempo per salutare tutti perchè hai dei bei buongiorno da tanti… - ElMik18 : Ma che fango è #Perez? E la @fia dà qualche secondino qua e là... ridicoli voi e le lattine #AustriaGP - carlo_avossa : @AlbertoLetizia2 @Ivan__soli Si tratta di una metafora: una cosa viene portata simbolo di un'altra. Da un lato seco… - wblake64 : Il paradosso ! La libertà del secondino che dipende dai carcerati! #carcere #torture - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: Saviano su Santa Maria Capua Vetere: 'Picchiavano tutti, tranne camorristi e colletti bianchi'. Be', considerando che un… -