Il rinnovo di Insigne in stallo | le importanti richieste economiche del capitano verranno valutate dopo l' Europeo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora in stallo. Dopo le prove eccellenti dell'ultima stagione e di questo Europeo, gli estimatori del capitano azzurro aumentano, e il Napoli rischia di perderlo. Secondo l'edizione odierna de "La Repubblica", Insigne si aspetta un importante ritocco, almeno di un milione sui 4.5 che guadagna. Mosse e contromosse L'incontro tra le parti non avverrà prima della fine del percorso dell'Italia all'Europeo, che giocherà la semifinale contro la Spagna mercoledì 7 luglio. Se le due parti non sollecitano un ...

