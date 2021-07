Il ricordo della Carrà unisce l'Italia. Pippo Baudo: "Ultima vera grande soubrette" (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutta l'Italia si commuove alla notizia della morte di Raffaellà Carrà. Amata non solo perché brava e simpatica ma anche per le sue incredibili doti umane Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutta l'si commuove alla notiziamorte di Raffaellà. Amata non solo perché brava e simpatica ma anche per le sue incredibili doti umane

Advertising

borghi_claudio : La risposta della gente ai primi giorni di raccolta firme per i referendum giustizia (ricordo che ce ne vogliono 50… - MonicaCirinna : #RaffaellaCarra se ne va, troppo presto Ricordo suo impegno civile, generoso, per i diritti, che l’ha resa icona de… - BiagioAntonacci : Dieci anni fa il Dio della musica mi ha dato l’opportunità di suonare in questo luogo incredibile, probabilmente il… - GianfrancoBON10 : @fatina909 Povera Raffaella, era una forza della natura, mi ricordo quando era animatrice alla radio spagnola 30 an… - rxsvpvinx : ricordo di aver sentito il cuore spezzarsi quando in radio dissero della morte di Robin Williams, stavo andando a m… -