Il principe Carlo e quella cotta per Barbra Streisand (Di lunedì 5 luglio 2021) L’erede al trono il principe Carlo ha ricordato in un’intervista radiofonica il suo primo incontro con la diva, quasi cinquant’anni fa, sul set di «Funny Lady»: «Non dimenticherò mai la sua vitalità, la sua voce». Tra i due secondo il gossip ci fu un flirt su cui lei ha pubblicamente scherzato: «Se avessi giocato bene Leggi su people24.myblog (Di lunedì 5 luglio 2021) L’erede al trono ilha ricordato in un’intervista radiofonica il suo primo incontro con la diva, quasi cinquant’anni fa, sul set di «Funny Lady»: «Non dimenticherò mai la sua vitalità, la sua voce». Tra i due secondo il gossip ci fu un flirt su cui lei ha pubblicamente scherzato: «Se avessi giocato bene

Advertising

ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Una volta, scherzando, Barbra #Streisand disse che se la sua amicizia elettiva con il #PrincipeCarlo avesse preso una piega… - shalomroma : Una volta, scherzando, Barbra #Streisand disse che se la sua amicizia elettiva con il #PrincipeCarlo avesse preso u… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: IL PRINCIPE CARLO SVELA DI NON AVER MAI DIMENTICATO LA SBANDATA PER BARBRA STREISAND - _DAGOSPIA_ : IL PRINCIPE CARLO SVELA DI NON AVER MAI DIMENTICATO LA SBANDATA PER BARBRA STREISAND - VanityFairIt : Tra i due secondo il gossip ci fu un flirt su cui lei ha pubblicamente scherzato: «Se avessi giocato bene le mie ca… -