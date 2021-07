Il primo incontro tra il principe Carlo e la Streisand avvenne nel 1974. «Avrei potuto diventare la prima principessa ebraica!», ha detto poi la cantante (Di lunedì 5 luglio 2021) Il principe Carlo e Barbra Streisand, Londra, 1994 (IPA) Nel 1974, Carlo aveva 26 anni ed era lo scapolo più corteggiato al mondo. Già innamorato di Camilla, all’epoca sposata con Andrew Parker Bowles, il principe, affranto oltre che sotto pressione, da parte dei familiari, di trovarsi una moglie, stava cercando di prendere tempo, dedicandosi anima e corpo alla sua carriera in Marina. Ma fu proprio durante durante un viaggio negli Stati Uniti, alla base navale di San Diego, che il neo tenente della fregata HMS Jupiter incontrò Barbra Streisand. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Ile Barbra, Londra, 1994 (IPA) Nelaveva 26 anni ed era lo scapolo più corteggiato al mondo. Già innamorato di Camilla, all’epoca sposata con Andrew Parker Bowles, il, affranto oltre che sotto pressione, da parte dei familiari, di trovarsi una moglie, stava cercando di prendere tempo, dedicandosi anima e corpo alla sua carriera in Marina. Ma fu proprio durante durante un viaggio negli Stati Uniti, alla base navale di San Diego, che il neo tenente della fregata HMS Jupiter incontrò Barbra. ...

