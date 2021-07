“Il pensiero che mai si dispera”: Bobby Sands e la forza delle parole di un poeta irlandese (Di lunedì 5 luglio 2021) “Bobby Sands. Scritti dal carcere – Poesie e prose”, progetto editoriale della bergamasca Sara Agostinelli a cura di Riccardo Michelucci ed Enrico Terrinoni, verrà presentato sabato 10 luglio al Parco della Crotta di Città Alta (ore 19) Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 luglio 2021) “. Scritti dal carcere – Poesie e prose”, progetto editoriale della bergamasca Sara Agostinelli a cura di Riccardo Michelucci ed Enrico Terrinoni, verrà presentato sabato 10 luglio al Parco della Crotta di Città Alta (ore 19)

Advertising

chetempochefa : “Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, L'ho inventato io, Per poterti dire: Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia… - gualtierieurope : Auguri di pronta guarigione a #PapaFrancesco che oggi si è recato al Policlinico Gemelli di #Roma per un intervento… - MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - trinchelino : RT @chetempochefa: “Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, L'ho inventato io, Per poterti dire: Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!” I… - info_cilento : RT @chetempochefa: “Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, L'ho inventato io, Per poterti dire: Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!” I… -