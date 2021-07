Il Papa ricoverato al Gemelli | ha reagito bene all' intervento

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Agenzia_Ansa : Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensi… - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Zompagrillo : I media assicurano che Papa Francesco ha passato una notte tranquilla al decimo piano del Policlinico Gemelli. Quel… - italiaserait : Papa ricoverato al Gemelli: “Sta bene”. Gli auguri di Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Papa ricoverato

...Pontefice ad essere, in tutta la storia dei Papi, al Gemelli. Il primo, con ben sette accessi, era stato Giovanni Paolo Il. Qualche ora prima del ricovero, alle 12 in punto, ilsi era ......Pontefice ad essere, in tutta la storia dei Papi, al Gemelli. Il primo, con ben sette accessi, era stato Giovanni Paolo Il. Qualche ora prima del ricovero, alle 12 in punto, ilsi era ...Roma, 5 lug. (askanews) - Lunga giornata in apprensione per la salute del Papa. Sono da poco passate le 13 di domenica quando Francesco arriva ...Mbabane (Agenzia Fides) -Nel piccolo e solitamente tranquillo Swaziland (oggi regno di eSwatini) sono in corso da alcuni giorni importanti proteste di piazza. Il Vescovo di Manzini José Luis Ponce de ...