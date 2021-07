Il Papa operato al colon | ' Ha reagito bene | cinque giorni di degenza'

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'annuncio del primo bollettino medico emesso ieri sera sulle condizioni di Bergoglio dopo l'operazione per stenosi diverticolare sintomatica del. La Santa Sede specifica che si è trattato di un ...

Ilricoverato eal colon. All'Angelus l'annuncio del viaggio in Slovacchia 'Un abbraccio affettuoso aFrancesco, con l'augurio di rivederlo presto tra noi e tra tutti i suoi fedeli',...L'annuncio del primo bollettino medico emesso ieri sera sulle condizioni di Bergoglio dopo l'operazione per stenosi diverticolare sintomatica del colon. La Santa Sede specifica che si è trattato di un ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Francesco, prima notte al Gemelli dopo l'operazione al colon: decorso regolare ...Papa Bergoglio a dicembre festeggerà 85 anni. Ogni tanto anche a lui capita di lamentarsi per gli acciacchi dovuti all'età, ma a Santa Marta la sua agenda resta parecchio ...