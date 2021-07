Il Napoli rifiuta 40 milioni del PSG per koulibaly. De Laurentiis ha preso una decisione (Di lunedì 5 luglio 2021) Il PSG ha offerto 40 milioni al Napoli per koulibaly. il difensore senegalese insieme a Fabian Ruiz sono i due giocatori “sacrificabili” sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta che De Laurentiis ritiene idonea lascceranno la maglia azzurra. Secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.it, il PSG avrebbe offerto al Napoli 40 milioni per koulibaly, il club azzurro avrebbe rispedito al mittente l’offerta. “Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou koulibaly. Da diverse stagioni, al centro delle voci di mercato, per il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021) Il PSG ha offerto 40alper. il difensore senegalese insieme a Fabian Ruiz sono i due giocatori “sacrificabili” sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta che Deritiene idonea lascceranno la maglia azzurra. Secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.it, il PSG avrebbe offerto al40per, il club azzurro avrebbe rispedito al mittente l’offerta. “Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou. Da diverse stagioni, al centro delle voci di mercato, per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rifiuta Mercato Napoli Koulibaly, De Laurentiis rifiuta offerta del PSG: i dettagli MERCATO NAPOLI KOULIBALY MERCATO NAPOLI KOULIBALY - Così riferisce in esclusiva ' calciomercato.it ': ' Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou Koulibaly. Da diverse stagioni, ...

