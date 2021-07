Il mondo del calcio celebra la scomparsa di Raffaella Carrà, regina indiscussa della televisione (Di lunedì 5 luglio 2021) Si spegne all’età di 78 anni, l’inimitabile Raffaella Carrà. La malattia che da un po’ di tempo la tormentava, infatti, ha avuto la meglio su di lei, lasciandoci il ricordo di una delle icone più rappresentative della televisione. La Juventus ha voluto omaggiare la storica tifosa con un messaggio semplice accompagnato da una sua foto sul prato della Continassa, in maglia bianconera. “Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre“. Sono queste le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juve e della Nazionale italiana, con le quali ha voluto salutare per ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 luglio 2021) Si spegne all’età di 78 anni, l’inimitabile. La malattia che da un po’ di tempo la tormentava, infatti, ha avuto la meglio su di lei, lasciandoci il ricordo di una delle icone più rappresentative. La Juventus ha voluto omaggiare la storica tifosa con un messaggio semplice accompagnato da una sua foto sul pratoContinassa, in maglia bianconera. “Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre“. Sono queste le parole di Leonardo Bonucci, difensoreJuve eNazionale italiana, con le quali ha voluto salutare per ...

