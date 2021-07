Il mio unico grandissimo rimpianto Morte Raffaella Carrà | il dramma di Pippo Baudo | una rivelazione che fa male

(Di lunedì 5 luglio 2021) Morta. Il mito della televisione italiana, la soubrette, showgirl, cantante, autrice e conduttrice, si è spenta a 78 anni al termine di una lunga malattia, che però aveva scelto di non rivelare. A dare l'annuncio del lutto l'ex compagno, Sergio Iapino. Immediato il cordoglio, una infinita sequela di dichiarazioni commosse, di messaggi toccanti e toccati, dal mondo dello spettacolo così come da quello della politica, della cultura e della televisione. E tra tutte queste parole, forse, quelle che hanno maggiore peso specifico sono quelle di, interpellato dalla AdnKronos: "Sono immensamente ...

... terminata l'epoca delle ideologie, l'compito della politica è quello di affrontare i ... In quei giorni, io ero fortemente contrario con la linea delpartito che diceva o Conte o morte. È ...Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l'rimprovero che le facevo sempre, è ilgrandissimo rimpianto'. È un estremamente scosso quello che, a caldo, commenta con l'..."Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Sono immensamente scosso. E' stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un pr ...