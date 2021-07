“Il mio grandissimo rimpianto” Pippo Baudo “affranto” per la morte di Raffaella Carrà E adesso più che mai non può fare a meno di pensarci

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il mondo della televisione è in lutto.non c’è più. L’artista è stata stroncata all’età di 78 anni da una malattia che l’aveva colpita negli ultimi tempi. Un male di cui la stessaaveva voluto che non si sapesse nulla. Ma che la situazione fosse grave lei lo aveva capito bene. Tanto da aver dato precise disposizioni sulle sue esequie: “Una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri”. A comunicare il suo decesso è stato l’ex compagno Sergio Iapino: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo ...

Alrientro non c'era più'. Le è mancata la recitazione? 'No. Io volevo avere a che fare con la ... Rispetto a colleghi come Baudo, per esempio, ho fatto pochi programmi ma tutti di...'Non sono mai riuscito a fare un programma con lei, era l'unico rimprovero che le facevo sempre, è ilrimpianto ', prosegue il presentatore. 'Aveva studiato ballo, era diventata anche ...Britney Spears news: le parole di Lynne Spears sulla richiesta di Britney. Parla al The New Yorker dopo l’ultima decisione sulle sorti della figlia ...«Sono immensamente scosso. È stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera», così il ...