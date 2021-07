Il ministro Bianchi a Bergamo: “Per settembre obiettivo scuola in presenza” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tappa a Bergamo per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Lunedì mattina, 5 luglio, ha parlato nel corso della sua visita al campus Steam dell’Isis Giulio Natta ai ragazzi che stanno partecipando al Piano Estate. “Stiamo lavorando per una scuola in presenza, senza se e senza ma – ha detto il ministro -. Oggi non c’è un obbligo di vaccinazione, ma ricordo a tutti che l’articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti individuali come l’inderogabile necessità e dovere della solidarietà. Questo deve spingerci tutti ad avere un maggiore senso di comunità, per evitare il rischio di una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Tappa aper ildell’Istruzione Patrizio. Lunedì mattina, 5 luglio, ha parlato nel corso della sua visita al campus Steam dell’Isis Giulio Natta ai ragazzi che stanno partecipando al Piano Estate. “Stiamo lavorando per unain, senza se e senza ma – ha detto il-. Oggi non c’è un obbligo di vaccinazione, ma ricordo a tutti che l’articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti individuali come l’inderogabile necessità e dovere della solidarietà. Questo deve spingerci tutti ad avere un maggiore senso di comunità, per evitare il rischio di una ...

