Il Guardian incorona Berrettini “leader della resistenza a Djokovic”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoprimo del resto del mondo. Visto che Wimbledon 2021 sembra avere un tema unico: riuscirà il resto del mondo a non far vincere lo strafavorito Novak? Per l’Italia fa un po’ strano leggere un pezzo delsull’erba inglese che elegge un italiano a, l’uomo che più di altri potrebbe essere in grado di andare in finale col numero uno al mondo e dargli qualche grattacapo. Miracolivittoria al Queen’s e di uno strepitoso stato di forma sul veloce che lo tiene ancorato ad un record di otto vittorie consecutive e 20 ...