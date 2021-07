Il Garante della Privacy ha pubblicato un video per spiegare ai ragazzi come difendersi dal cyberbullismo

Advertising

ladyonorato : Importante intervista alla Vicepresidente del Garante della Privacy @GCerrinaFeroni a pag. 8 de #LaVerità di oggi. - Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - Theskeptical_ : RT @ladyonorato: Importante intervista alla Vicepresidente del Garante della Privacy @GCerrinaFeroni a pag. 8 de #LaVerità di oggi. https:/… - ClarkKe25897431 : RT @ladyonorato: Importante intervista alla Vicepresidente del Garante della Privacy @GCerrinaFeroni a pag. 8 de #LaVerità di oggi. https:/… - samuele26572 : RT @ladyonorato: Importante intervista alla Vicepresidente del Garante della Privacy @GCerrinaFeroni a pag. 8 de #LaVerità di oggi. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante della

Antonio Ianniello stigmatizza la scelta di aprire un nido nella sezione femminileDozza: "Il contesto detentivo è quanto di più inadeguato per lo sviluppo psico - fisico del bambino. Il nido sullo stesso piano dell'articolazione salute mentale: allarmante e incompatibile"Il medico di medicina generale viene riconosciuto dai cittadini cometutelasalute e per questo deve essere supportato dalle istituzioni sanitarie'.“Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo”: lo dichiara l’attore Lino Banfi in un’intervista all’Adnkronos in cui commenta le indiscrezioni che vorrebbero il Cava ...Tante le vicende che nel quotidiano, normalmente lontano dall’attenzione e dal clamore dei media, transitano per gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali. Questioni legate a doppio ...