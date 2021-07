Il Garante della privacy ha multato una società del gruppo di Glovo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Rider dia Torino (foto: Getty Images)Ilha condannato laitaliana Foodinho a pagare 2,6 milioni di euro di multa per aver violato la normativa sulla, lo statuto dei lavoratori e la normativa sulle tutele per chi lavora con le piattaforme digitali. Il servizio di consegne a domicilio, controllato dalspagnolo, è stato trovato colpevole di diversi illeciti, in particolare riguardo agli algoritmi usati per la gestione dei rider, il personale di servizio consegne. Si trattaprima ...

Inoltre il Garante ha attivato, per la prima volta, una operazione congiunta di cooperazione europea, ai sensi del Gdpr, con il Garante spagnolo (AEPD) per verificare il funzionamento... Foodinho, società controllata al 100% da GlovoApp23, ha ricevuto una sanzione di 2,6 milioni di euro per gravi violazioni della privacy dei ...