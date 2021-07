Il futuro di Bottas sarà in F1? (Di lunedì 5 luglio 2021) Il futuro di Valtteri Bottas continua ad essere uno dei temi principali della stagione di F1. Il finlandese però può temporaneamente consolarsi con il secondo posto ottenuto nel gran premio d’Austria. Gp Austria: Sainz e la dote della pazienza futuro Bottas: possibile ritorno in Williams? In casa Mercedes sembra tutto pronto per accogliere George Russell. Resta da definire la data del party di benvenuto per il pilota britannico che potrebbe spodestare Bottas già dopo la pausa estiva. Il tempo del finlandese nella scuderia anglo-tedesca sembra dunque essere giunto al termine e il pilota dunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Ildi Valttericontinua ad essere uno dei temi principali della stagione di F1. Il finlandese però può temporaneamente consolarsi con il secondo posto ottenuto nel gran premio d’Austria. Gp Austria: Sainz e la dote della pazienza: possibile ritorno in Williams? In casa Mercedes sembra tutto pronto per accogliere George Russell. Resta da definire la data del party di benvenuto per il pilota britannico che potrebbe spodestaregià dopo la pausa estiva. Il tempo del finlandese nella scuderia anglo-tedesca sembra dunque essere giunto al termine e il pilota dunque ...

Advertising

quaranta_vito : RT @maron_barbara: @RadioLiveGP Se decidesse Hamilton sarebbe Bottas. Ma credo che si debba puntare su Russell, altrimenti la Mercedes ris… - AustoniManuel : RT @maron_barbara: @RadioLiveGP Se decidesse Hamilton sarebbe Bottas. Ma credo che si debba puntare su Russell, altrimenti la Mercedes ris… - maron_barbara : @RadioLiveGP Se decidesse Hamilton sarebbe Bottas. Ma credo che si debba puntare su Russell, altrimenti la Mercede… - infoitsport : Bottas resta in F1: il futuro è in Williams al posto di Russell? - ConnyRACING : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Bottas resta in #Formula1: il futuro è in #Williams al posto di Russell? #AustrianGP -