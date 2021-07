“Il degrado di Milano, grazie Sala” (Di lunedì 5 luglio 2021) di Luca Corrarati. Noi che qui viviamo e che l’abbiamo nel cuore siamo stati costretti ad assistere all’evidente declino non solo di ciò che è pubblico ma anche del privato, basti pensare al tema della sicurezza. Le vie di Milano sono sicure? Le sue piazze? Le sue abitazioni? Se una pensionata s’attardasse al centro anziani e dovesse tornare a casa al calar del sole come risponderebbe a queste domande? Lo sappiamo bene avendo noi figli, genitori e nonni. Sebbene Milano non sia per il momento ridotta a vestigia è fuor di dubbio che il degrado sia palese, tutto ciò che non rientra nella simbolica “Area C” sembra essere terra di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 luglio 2021) di Luca Corrarati. Noi che qui viviamo e che l’abbiamo nel cuore siamo stati costretti ad assistere all’evidente declino non solo di ciò che è pubblico ma anche del privato, basti pensare al tema della sicurezza. Le vie disono sicure? Le sue piazze? Le sue abitazioni? Se una pensionata s’attardasse al centro anziani e dovesse tornare a casa al calar del sole come risponderebbe a queste domande? Lo sappiamo bene avendo noi figli, genitori e nonni. Sebbenenon sia per il momento ridotta a vestigia è fuor di dubbio che ilsia palese, tutto ciò che non rientra nella simbolica “Area C” sembra essere terra di ...

