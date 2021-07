Il debutto di Pieter Mulier da Alaïa è una lettera d’amore al designer scomparso

(Di lunedì 5 luglio 2021) A quattro anni dalla scomparsa del suo fondatore, la maison Alaïa è tornata con un nuovo direttore creativo, Pieter Mulier. Lo stilista belga, meglio conosciuto come il braccio destro di Raf Simons – dall’omonimo brand a Jil Sander, passando per Christian Dior e Calvin Klein – si trova per la prima volta alle redini di una casa di moda, raccogliendo una sfida non da poco: rendere giustizia all’eredità di uno dei designer più iconici di sempre, non a caso definito «lo scultore della moda». Ieri sera, inaugurando la settimana della moda di Parigi dedicata alla Haute Couture – per la prima volta dal vivo, dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia – Mulier ha mostrato al mondo intero la sua interpretazione dei codici della maison, ovvero il modo in cui è riuscito a fare propria la visione del leggendario Azzedine Alaïa.

Fa centro il debutto di Pieter Mulier alla guida creativa della maison, che sfila in strada di fronte alla sede storica in rue de Moussy. Davanti a ...Sette maison sfileranno in presenza per la settimana dell'alta moda parigina. Hot ticket Pieter Mulier per Alaïa assieme al come back in passerella ...