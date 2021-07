Il Covid ferma il beach rugby di Lignano, finale Ebra series rimandata al 2022 (Di lunedì 5 luglio 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Notizie Simili: Lignano apre la stagione, tra investimenti e il… Sicurezza al Friuli, un innovativo dispositivo… Dalla manutenzione alla foratura: come ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 5 luglio 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Notizie Simili:apre la stagione, tra investimenti e il… Sicurezza al Friuli, un innovativo dispositivo… Dalla manutenzione alla foratura: come ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ferma La fede più forte della pandemia: in migliaia al congresso dei Testimoni di Geova Anche quest'anno l'evento si terrà online per garantire il rispetto delle misure anti - Covid CAMPOBASSO. La pandemia non ferma la fede e anche quest'anno centinaia di molisani prenderanno parte al congresso di tre giorni dei Testimoni di Geova. Per garantire il rispetto delle misure ...

Il Covid ferma il beach rugby di Lignano, finale Ebra series rimandata al 2022 Per il secondo anno Lignano deve rinunciare al beach rubgy. La Lignano Sabbiadoro del beach rugby dovrà attendere un altro anno prima di rivedere la Beach Arena gremita di pubblico. Il Covid 19, infatti, ha fermato per la seconda stagione consecutiva il rugby sulla spiaggia targato European beach rugby association. Lignano scelta ancora per il 2022. La località balneare del Friuli ...

Covid non ferma aste aziende agricole, lascia sindaco sardo Agenzia ANSA Galli vince il Premio Stintino per la divulgazione scientifica: «Un volto rassicurante» «Un volto familiare e rassicurante», è questa la motivazione con cui l'infettivologo Massimo Galli ha vinto il Premio Stintino per la Divulgazione scientifica ...

Dal positivo in giro per compere agli assembramenti, continuano le sanzioni anti Covid Svariate le denunce per reati in violazione di ordini per impedire la diffusione dell'epidemia con multe salate ...

