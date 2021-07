Il colmo per Rea? Non avere... la patente. Il campione del mondo alle prese con gli esami (Di lunedì 5 luglio 2021) In tanti anni di corse, tredici dei quali in Superbike, Jonathan Rea ha superato ogni difficoltà e avversari di vario tipo. Tuttavia c'è ancora un ostacolo che proprio sembra complicato: il test ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) In tanti anni di corse, tredici dei quali in Superbike, Jonathanha superato ogni difficoltà e avversari di vario tipo. Tuttavia c'è ancora un ostacolo che proprio sembra complicato: il test ...

Advertising

dinoadduci : Il colmo per Rea? Non avere... la patente. Il campione del mondo alle prese con gli esami - xxtomsel0vs : @julia_rif_98 ci mancherebbe ce l'avessi con me o con le altre persone per dei cantanti, vuh sarebbe il colmo - MagicaEmy77 : Sapete qual'è Il colmo per un MANGO? MANGO io !!!! - idiblue2 : RT @CinemaBeltrade: #5luglio e dopo un weekend colmo di emzioni, stamattina abbiamo ripreso sempre con grandi film in originale sottotitola… - mixborghi : RT @CinemaBeltrade: #5luglio e dopo un weekend colmo di emzioni, stamattina abbiamo ripreso sempre con grandi film in originale sottotitola… -