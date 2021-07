Il caso delle ragazze uccise dalla mietitrebbia nel Milanese: chi c’era con loro? E perché è fuggito? Tutti i punti oscuri da chiarire (Di lunedì 5 luglio 2021) Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, entrambe cittadine marocchine di 31 e 28 anni, sono state trovate morte sabato sera tra Locate Triulzi e Sesto Ulteriano vicino alla tangenziale est di Milano. Il bracciante che le avrebbe investite con la mietitrebbia è indagato per omicidio colposo. Lui dice di non essersi accorto di nulla. Ma nella vicenda ci sono alcuni punti oscuri da chiarire. perché molto probabilmente con le due ragazze c’erano altre persone, ovvero chi ha fornito loro la droga. E che molto probabilmente è scappato quando è accaduto ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, entrambe cittadine marocchine di 31 e 28 anni, sono state trovate morte sabato sera tra Locate Triulzi e Sesto Ulteriano vicino alla tangenziale est di Milano. Il bracciante che le avrebbe investite con laè indagato per omicidio colposo. Lui dice di non essersi accorto di nulla. Ma nella vicenda ci sono alcunidamolto probabilmente con le dueno altre persone, ovvero chi ha fornitola droga. E che molto probabilmente è scappato quando è accaduto ...

