Advertising

FBiasin : Uno è fortissimo. L'altro... di più. Una rarissima concentrazione di 'calcio'. #Ibrahimovic #Ronaldo - PVetrino : RT @CB_Ignoranza: Zlatan ha chiesto un selfie al suo idolo d’infanzia. Anche Dio ha un idolo. #Ibrahimovic #Ronaldo - CB_Ignoranza : Zlatan ha chiesto un selfie al suo idolo d’infanzia. Anche Dio ha un idolo. #Ibrahimovic #Ronaldo - Albertsun16 : RT @FBiasin: Uno è fortissimo. L'altro... di più. Una rarissima concentrazione di 'calcio'. #Ibrahimovic #Ronaldo - sportli26181512 : Ibrahimovic e Ronaldo il Fenomeno, tilt social: 'Altro che CR7 e Lukaku': Lo scatto che ritrae i due campioni insie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Ronaldo

La presenta così Zlatan, tramite i suoi canali social, la foto che sta facendo il giro del web. Uno scatto che lo ritrae sorridente e fiero insieme al suo idolo,il Fenomeno . ...... Alternative = Lautaro e Sanchez; RIGORISTI SERIE A, JUVENTUS: Primo rigorista =, ... RIGORISTI SERIE A, MILAN: Primo rigorista = Kessié, Alternative =e Rebic; RIGORISTI SERIE A, ...Il duello degli sguardi nel derby del 2007, l'abbraccio affettuoso dell'estate 2017, come sono cambiati Ibra e Ronaldo ...Ammirazione ribadita in un'intervista a febbrario a Discovery + Svezia: "Non ho bisogno di descrivere Ronaldo "Il Fenomeno". Dico sempre a tutti quelli che giocano con me, questo ...