I successi di Raffaella Carrà, cantati o ballati da tutti (Di lunedì 5 luglio 2021) Il caschetto biondo e quella risata che la contraddistinguevano, ma sono le sue canzoni – spesso le sigle dei programmi che conduceva – e i balletti alla televisione che l’hanno consacrata regina del piccolo schermo e non solo. Dal celebre Tuca Tuca a Rumore, da Ballo Ballo a Pedro Pedro, da Tanti auguri a A far l’amore comincia tu: canzone cult ripresa anche nella colonna sonora del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Canzoni che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Il caschetto biondo e quella risata che la contraddistinguevano, ma sono le sue canzoni – spesso le sigle dei programmi che conduceva – e i balletti alla televisione che l’hanno consacrata regina del piccolo schermo e non solo. Dal celebre Tuca Tuca a Rumore, da Ballo Ballo a Pedro Pedro, da Tanti auguri a A far l’amore comincia tu: canzone cult ripresa anche nella colonna sonora del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Canzoni cheabbiamo cantato almeno una volta.

Advertising

LEBBY4EVER : RT @GianniJ08: 'Come è bello far l'amore da Trieste in giù'... e tanti altri successi... Grande artista. È morta Raffaella RIP ?? #Raffael… - Anthony12000603 : RT @GianniJ08: 'Come è bello far l'amore da Trieste in giù'... e tanti altri successi... Grande artista. È morta Raffaella RIP ?? #Raffael… - MagoDelleFiabe : E' volata via...Raffaella Carrà - Medley di successi - Maxcompa_69 : RT @GianniJ08: 'Come è bello far l'amore da Trieste in giù'... e tanti altri successi... Grande artista. È morta Raffaella RIP ?? #Raffael… - Luisa70368354 : RT @GianniJ08: 'Come è bello far l'amore da Trieste in giù'... e tanti altri successi... Grande artista. È morta Raffaella RIP ?? #Raffael… -