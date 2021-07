I sette saggi al lavoro, M5S in attesa. Pista a ostacoli per evitare la diarchia (Di lunedì 5 luglio 2021) «Cercheremo di essere brevi, ma ci prenderemo tutto il tempo necessario» dice il ministro (contiano) Stefano Patuanelli, scegliendo una formula contraddittoria per spiegare la delicatezza del lavoro al quale si sta approcciando. Ha cominciato con i «sette saggi» il lavoro di scrittura dell’apparato regolamentare del nuovo Movimento 5 Stelle (statuto, codice etico e carta dei valori). I quali hanno appunto già fatto sapere che il lavoro non sarà breve e che sarà caratterizzato dall’interruzione di ogni comunicazione con la stampa. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 luglio 2021) «Cercheremo di essere brevi, ma ci prenderemo tutto il tempo necessario» dice il ministro (contiano) Stefano Patuanelli, scegliendo una formula contraddittoria per spiegare la delicatezza delal quale si sta approcciando. Ha cominciato con i «» ildi scrittura dell’apparato regolamentare del nuovo Movimento 5 Stelle (statuto, codice etico e carta dei valori). I quali hanno appunto già fatto sapere che ilnon sarà breve e che sarà caratterizzato dall’interruzione di ogni comunicazione con la stampa. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giure99 : RT @PaoloBorg: Certo che partire da 'uno vale uno' e finire con sette 'saggi' (non nani quella è un'altra favola) rinchiusi come il Grande… - PaoloBorg : Certo che partire da 'uno vale uno' e finire con sette 'saggi' (non nani quella è un'altra favola) rinchiusi come i… - gealanati : RT @ElisabettaGall7: Nel magico mondo dei 5 Stelle l’autore di questo tuit è uno dei Sette Saggi - Cassandra1078 : Ma l’espressione “i sette saggi” riferito a Giggino & co. sarà stata scelta per antifrasi rispetto ai Sette savi? Sennò non si spiega. - ElisabettaGall7 : Nel magico mondo dei 5 Stelle l’autore di questo tuit è uno dei Sette Saggi -