I rigori del 2008, la finale del 2012, il 2-0 del 2016: Italia-Spagna, quarta volta consecutiva agli Europei (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ultima volta che le strade di Italia e Spagna si sono incrociate, per noi è stato un massacro: un 3-0 secco a Madrid, il 2 settembre 2017, che ci costrinse al secondo posto nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2018 e al tristemente noto spareggio contro la Svezia. A livello di campionati Europei, invece, il ricordo più recente è decisamente positivo: 2-0 negli ottavi di finale del 2016, con le reti di Chiellini ed Eder che ci mandarono ai quarti contro la Germania, capolinea poi dell’avventura azzurra con gli ormai iconici errori dal dischetto di Pellè e Zaza. La ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ultimache le strade disi sono incrociate, per noi è stato un massacro: un 3-0 secco a Madrid, il 2 settembre 2017, che ci costrinse al secondo posto nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2018 e al tristemente noto spareggio contro la Svezia. A livello di campionati, invece, il ricordo più recente è decisamente positivo: 2-0 negli ottavi didel, con le reti di Chiellini ed Eder che ci mandarono ai quarti contro la Germania, capolinea poi dell’avventura azzurra con gli ormai iconici errori dal dischetto di Pellè e Zaza. La ...

Advertising

ZZiliani : Detto en passant. Le ironie per i 20 rigori a favore del #Milan in campionato (c'erano praticamente tutti) si sono… - napoligol2014 : #Ospina-show nella notte del record: para due rigori e manda la Colombia in semifinale di CopaAmerica… - Polem0s : @belottiano L'altro giorno mi è apparso su youtube 3 minuti di rigori del Milan ahahah sono diventato alto 11 metri - Amo_J_72 : @mlollobrigida @RobertoRenga @mikelelomb @donatellaesse La professionalità di RaiSport: i rigori non fischiati al T… - GioCarne1 : @benzodiazepina @RaiSport @realvarriale Insigne sino al 20 gennaio 2021 aveva segnato 22 rigori su 26 tirati. 4 err… -