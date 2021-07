I paesi europei che non vogliono l’accordo globale per tassare le multinazionali (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono Irlanda, Estonia e Ungheria, e la loro contrarietà potrebbe allungare i tempi di approvazione dell'accordo Leggi su ilpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono Irlanda, Estonia e Ungheria, e la loro contrarietà potrebbe allungare i tempi di approvazione dell'accordo

Ultime Notizie dalla rete : paesi europei Mattarella, migranti non sono nemici.Vulnus recato a coscienza Ue In una frase: del mondo che abbiamo contribuito come europei a plasmare e del quale rechiamo ampia ...per la stabilità e la coesione stessa dell'Unione oltre che per poterci confrontare con i Paesi ...

Covid: Mattarella, Covid ha evidenziato fragilità Paesi Parigi, 05 lug 17:33 - La pandemia di coronavirus "ha reso ancora più evidente la fragilità dei singoli Paesi, anche di quelli europei, stretti fra esigenze di difesa sanitaria delle proprie popolazioni, salvaguardia dell'economia e mantenimento di quella socialità indispensabile in molti settori, primo ...

Green pass e regole per gli spostamenti nei paesi europei coffee break vaccini La7 Nell'ultima settimana in Europa la curva dei contagi ha ripreso a crescere, non accadeva da due mesi In base all'ultimo aggiornamento pubblicato il 5 luglio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control), agenzia indipend ...

Giustizia, Cartabia: "Pandemia ha bloccato tutto ma lavoriamo a numerose riforme" "Il numero dei magistrati in Italia è inferiore, in rapporto alla popolazione, a quello di molti altri Paesi europei. E anche questo non aiuta i tempi di risposta della giustizia". Lo ha detto a Catan ...

