I nomi dei possibili iPhone 13 sono trapelati oggi 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno degli argomenti del giorno si concentra sui nomi che verranno dati ai prossimi melafonini. In particolare, è noto ormai che la nuova linea si chiamerà “iPhone 13“, mentre lo schema di denominazione delle varianti “mini”, “Pro” e “Pro Max” per l’intera gamma. Insomma, difficilmente toccheremo con mano differenze sostanziali rispetto a quanto abbiamo toccato con mano poco meno di un anno fa con gli iPhone 12. Segno di continuità, anche in termini di marketing, dopo anni in cui Apple ha deciso di seguire una strada differente. I nomi dei possibili iPhone 13 nel ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno degli argomenti del giorno si concentra suiche verranno dati ai prossimi melafonini. In particolare, è noto ormai che la nuova linea si chiamerà “13“, mentre lo schema di denazione delle varianti “mini”, “Pro” e “Pro Max” per l’intera gamma. Insomma, difficilmente toccheremo con mano differenze sostanziali rispetto a quanto abbiamo toccato con mano poco meno di un anno fa con gli12. Segno di continuità, anche in termini di marketing, dopo anni in cui Apple ha deciso di seguire una strada differente. Idei13 nel ...

Advertising

fattoquotidiano : C’è un nuovo veicolo usato dai renziani per incamerare finanziamenti privati. Si chiama “Comitato Leopolda 9 e 10”,… - matteograndi : Forza Spinazzola. Io i nomi dei belgi che ti fischiavano e ti tiravano monetine mentre uscivi in lacrime me li sono segnati. - FBiasin : #Inter - Per #Hakimi il #Psg pagherà poco più di 70 milioni, bonus compresi. - Per la sostituzione del marocchino… - giorgiovascotto : RT @giuseppetp55: È chiaro che i 5S sono ormai alla frutta,secca,per aver nominato 7saggi,visti i nomi dei nominati,forse erano meglio i 7n… - xtommoogirl : CHE NOMI ORIGINALI DEI PROFILI CHE HO CREATO PER VOTARE LOU -