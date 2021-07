“I miei capelli e i miei occhi”. Iva Zanicchi, le pesanti conseguenze del Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) Iva Zanicchi torna a parlare delle conseguenze del Covid. La cantante è riuscita a sconfiggere il virus: è stata anche ricoverata all’ospedale di Vimercate per le conseguenze della malattia, ma ha avuto la forza di andare oltre. Ha confessato di passato tanti giorni senza olfatto. “È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Iva Zanicchi a Vero -. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”. Il contagio è avvenuto in famiglia e suo fratello è morto. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi era anche preoccupata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Ivatorna a parlare delledel. La cantante è riuscita a sconfiggere il virus: è stata anche ricoverata all’ospedale di Vimercate per ledella malattia, ma ha avuto la forza di andare oltre. Ha confessato di passato tanti giorni senza olfatto. “È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Ivaa Vero -. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Ilè una brutta bestia”. Il contagio è avvenuto in famiglia e suo fratello è morto. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi era anche preoccupata ...

