I fanatici della mascherina (Di lunedì 5 luglio 2021) – Nonostante che sia stato abolito dal 3 luglio l'obbligo di mettersi la mascherina all'aperto, ancora si vedono persone mascherate camminare in zone dove l'assembramento non c'è. Mi salvo da questa schiavitù su esempio di mia madre che, quando era vietato dalla chiesa mangiare carne il venerdì, era proprio il venerdì che ci faceva trovare in tavola polpette e cotolette panate. (Ard)

