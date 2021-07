I 5 Stelle in crisi profonda ma la sfida Conte-Grillo rafforza il premier Draghi

(Di lunedì 5 luglio 2021) Siamo in trepida attesa di sapere se il fondatore-garante dei Cinquee il loro aspirante capo politico si adatteranno a vivere da separati in casa, o se diversamente cercheranno di recuperare l’unità del Movimento grazie alla canonica «pausa di riflessione», cui una coppia inspesso si appella prima di avere il coraggio di proclamare la separazione. Oppure se, alla fine, consumeranno un vero divorzio, consensuale o litigioso che sia, con l’inevitabile, interminabile coda di recriminazioni e di contumelie che ne seguirebbe. Sappiamo in compenso che la frattura all’interno del Movimento è cosa fatta e che non è facilmente sanabile.

Il tempo scorre inesorabile e il Movimento 5 Stelle è ancora bloccato dalla "faida" tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte: nessuno dei due intende mollare di un millimetro. Certo, c'è ancora tempo, ma la ...