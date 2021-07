Housing sociale Capodimonte | De Stasio bacchetta sia Pepe che Mastella

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nel dibattito sull’diinterviene anche Rosetta de, probabilissima candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Benevento. Ecco le sue parole: “A proposito dell’die della revoca del finanziamento ad esso destinato giunta lo scorso 2 Luglio, non si può non osservare che lo “scaricabarile” tra uno dei partiti che oggi sostiene il Sindaco uscente, e il precedente Sindacoè a dir poco ridicolo. Non bisogna, ...