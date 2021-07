“Ho il cuore spezzato!” Michelle Hunziker straziata dal lutto. Chi ha perso (Di lunedì 5 luglio 2021) La morte di un animale domestico è sempre un evento tragico, e quando riguarda un vero compagno di vita, che è stato al nostro fianco per anni condividendo con noi gioie e dolori quotidiani, il lutto che attanaglia il nostro cuore non ha eguali. Addio Lilly lutto che sta vivendo la bionda Michelle Hunziker, che nella giornata di ieri domenica 4 luglio ha perso la sua amata barboncina Lilly, al suo fianco da ben 11 anni. Un dolore immenso, come si evince dal post di addio sui social in accompagnamento ad una tenerissima foto: Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 5 luglio 2021) La morte di un animale domestico è sempre un evento tragico, e quando riguarda un vero compagno di vita, che è stato al nostro fianco per anni condividendo con noi gioie e dolori quotidiani, ilche attanaglia il nostronon ha eguali. Addio Lillyche sta vivendo la bionda, che nella giornata di ieri domenica 4 luglio hala sua amata barboncina Lilly, al suo fianco da ben 11 anni. Un dolore immenso, come si evince dal post di addio sui social in accompagnamento ad una tenerissima foto: Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due ...

