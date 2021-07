Highlights Serbia-Italia 95-102 | finale preolimpico Belgrado | impresa storica VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un’straordinaria. L’Italbasket espugna, vince contro laper 95-102 e vola alle Olimpiadi di Tokyo 2020, diciassette anni dopo l’ultima partecipazione ai Giochi Olimpici. Una partita fantastica per Mannion e compagni che dominano in lungo e in largo la favoritae riescono a strappare il pass a cinque cechi: in alto ildeglidi questa meravigliosa vittoria. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICHETUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE PER LE OLIMPIADI I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE IL TABELLINO COMPLETO SportFace.