Hakimi sta volando a Parigi: il post che 'ufficializza' l'addio (Di lunedì 5 luglio 2021) Achraf Hakimi è ad un passo dal trasferimento al Psg: arriva il tweet dell'esterno dell'Inter che non lascia spazio ad altre interpretazioni Il Psg aspetta Achraf Hakimi che è ad un passo dal diventare il nuovo esterno della società francese. Il calciatore ex Real Madrid ha postato un aereo sui social, indizio chiaro sull'addio ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Il #PSG: - Ha moltiplicato l'ingaggio di #Neymar. - Ha preso #Wijnaldum. - Sta per annunciare #Donnarumma. - E… - Nanodifratta24 : @LucianoSalvaci Kk sergio ramos sarebbe un sogno per gli amanti del calcio , con hakimi a destra ,sta facen un armata stu sfaccim e PSG - I_M_mensamente : Qlkuno di voi sà....come sono andate le visite ad #Hakimi....?? Dovrebbero essere 3settimane che sta chiuso in un o… - Alfodivi : @Peppedema921 @Danilo27899156 @FrancescoRoma78 Maksimovic è in trattativa x rinnovare così come lo è hisai x la laz… - ManglavitiF : @capuanogio Svenarsi 12 milioni? Quando pagano 20 milioni Sturaro invece erano pochi magari, o chiedere 80 milioni… -