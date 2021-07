Hakimi PSG, Leonardo scaramantico: «Trattativa? Va avanti, va avanti» (Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardo, dirigente del Psg, non si scompone riguardo la Trattativa per Hakimi: ecco le sue parole ai media francesi Mentre Achraf Hakimi vola alla volta di Parigi per visite mediche e firma, Leonardo preferisce non sbilanciarsi sulla questione. Incalzato alla ripresa del ritiro del Paris Saint-Germain sull’arrivo dell’esterno marocchino, come riporta Le Parisien, all’ombra della Tour Eiffel, il ds del club parigino si è lasciato andare solo ad un semplice: «Va avanti, va avanti». TUTTI I DETTAGLI SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021), dirigente del Psg, non si scompone riguardo laper: ecco le sue parole ai media francesi Mentre Achrafvola alla volta di Parigi per visite mediche e firma,preferisce non sbilanciarsi sulla questione. Incalzato alla ripresa del ritiro del Paris Saint-Germain sull’arrivo dell’esterno marocchino, come riporta Le Parisien, all’ombra della Tour Eiffel, il ds del club parigino si è lasciato andare solo ad un semplice: «Va, va». TUTTI I DETTAGLI SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da ...

