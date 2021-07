Hakimi al PSG | Lippi in sede dell’Inter per risolvere gli ultimi dettagli

(Di lunedì 5 luglio 2021) E’ entrato pochi minuti fa nellal’agente Davide, da sempre molto vicino all’agente die Lautaro Camano Proprio qualche minuto fa è entrato nellal’agente Davide. Il procuratore è da sempre vicino all’agenzia di Camano, agente tra gli altri dei due nerazzurri Lautaro e. Il passaggio dell’agente inè significativo proprio per l’esterno marocchino. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti,sta svolgendo il ruolo di intermediario nell’operazione e sta per ...

Advertising

DiMarzio : #Hakimi-#Psg-#Inter: le cifre finali dell'operazione - Glongari : #PSG per #Hakimi sarà martedì il giorno delle visite mediche con il suo nuovo club. Trattativa chiusa con l’#Inter… - AlfredoPedulla : #Hakimi solo #PSG: finalmente usciamo da questo circuito. Visite martedì @Glongari - MatteoTosato83 : RT @marifcinter: #Inter, le cifre finali del trasferimento di Achraf #Hakimi al #Psg: 60 mln + 8 mln di bonus facili + 3 mln di bonus meno… - it_inter : #Hakimi, le cifre della cessione al Psg: 60 milioni di euro, più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulte… -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi PSG

Manca ormai pochissimo e Achrafdiventerà ufficialmente un nuovo calciatore del. Lo stesso marocchino ha lanciato un indizio sui social pubblicando un tweet con l'emoticon di un aereo in decollo. Direzione? Parigi ...Ora il suo volo in direzioneha assunto anche i primi crismi di ufficialità: a darli è stato lo stessocon un tweet sul suo profilo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...E’ entrato pochi minuti fa nella sede dell’Inter l’agente Davide Lippi, da sempre molto vicino all’agente di Hakimi e Lautaro Camano Proprio qualche minuto fa è entrato nella sede dell’Inter l’agente ...Achraf Hakimi è arrivato a Parigi nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche con il Psg e firmare il suo contratto con il club francese fino al 2026. Dopo solo una stagione finisce così ...