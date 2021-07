'Hai trovato la via giusta per la celebrità'. Valanga di omaggi e ricordi, da Mattarella a Vasco (Di lunedì 5 luglio 2021) Dai più giovani, ai suoi coetanei: la ricordano da tutto il mondo, dal Sudamerica, alla Spagna, alla Russia. Le rendono omaggio il presidente della Repubblica e tutta la politica, ma anche il cardinal ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) Dai più giovani, ai suoi coetanei: la ricordano da tutto il mondo, dal Sudamerica, alla Spagna, alla Russia. Le rendonoo il presidente della Repubblica e tutta la politica, ma anche il cardinal ...

Advertising

fraloveslou : @txmporaryfix lo sapevo AVAJAHAJA comunque dove hai trovato la foto? - Cherol86 : @WorbasCello Aaaaaaahhhhh ??????????ok e quindi hai trovato la risposta ???? - paoladeriu : @CasaLettori #RaffaellaCarra ?? ?? Ma che musica che musica che musica maestro Hai trovato la via giusta per la celeb… - RosariaVicidom6 : @stoinparano1a Dove hai trovato questa storia? - pinco21989704 : @Alyenante @saria_mba Aly, ma poi hai trovato un altro più bello? -